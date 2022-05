HeinisnenBuffalo: AA Gent houdt trainer Hein Vanhaezebrouck langer aan boord

De 58-jarige Vanhaezebrouck is in de Ghelamco Arena aan zijn tweede ambtstermijn bezig. In december 2020 volgde hij de ontslagen Wim De Decker op. Hij was toen de vierde trainer dat seizoen. Voor De Decker werden ook Jess Thorup en Laszlo Bölöni de laan uitgestuurd.

Vanhaezebrouck coachte de Buffalo’s een eerste keer van mei 2014 tot september 2017. De West-Vlaming bezorgde de club in 2015 een eerste (en tot dusver) enige landstitel en overwinterde met Gent (als eerste Belgische club in vijftien jaar) in de Champions League. In de herfst van 2017 kwam het tot een breuk en kort daarna stapte hij over naar Anderlecht. Daar werd Vanhaezebrouck eind 2018 ontslagen. Nadien zat hij een tijdlang zonder club en was hij werkzaam als analist.

Vanhaezebrouck bracht meteen continuïteit en stabiliteit bij de Buffalo’s, die dit seizoen de Beker van België wonnen en als winnaar kwamen uit de Europe Play-offs. In Europa werd er overwinterd, gevolgd door een uitschakeling in de achtste finales van de Conference League tegen PAOK.