Trainer van Christian Benteke verliest de controle en schopt provocerende Everton-fan onderuit na nederlaag

Crystal Palace leek donderdag op weg om Everton in zware problemen te brengen. De Eagles van Christian Benteke kwamen 0-2 voor, maar zagen de Toffees in extremis met 3-2 winnen en zich handhaven in de Premier League. Na afloop ging Palace-coach Patrick Vieira over de schreef.

Honderden toeschouwers op Goodison Park liepen na afloop het veld op om het behoud te vieren. Terwijl Vieira, als speler WK-winnaar in 1998 en onder anderen ex-Arsenal en Inter, over het veld richting de kleedkamer wandelde, werd hij verbaal en met handgebaren geprovoceerd door een supporter van de thuisploeg.

Aanvankelijk negeerde de Fransman de jongen, tot hij het beu was en zich omdraaide. Op tv-beelden is te zien dat de trainer van Crystal Palace de jongen vastgreep en hem onderuit schopte. Vieira werd daarna lastiggevallen door andere supporters en kreeg een duw.

“Ik heb daar niets over te zeggen”, antwoordde de Fransman even later op vragen over het incident op het veld. De Engelse voetbalbond FA stelt mogelijk een onderzoek in.