HERBELEEF. Hein Vanhaezebrouck tevreden met contractverlenging bij AA Gent: “Ik heb duidelijke garanties gekregen”

“Ik heb heel tevreden dat we samen door kunnen gaan. Gisteren bracht Hein nog een analyse van onze sterke en zwakke punten. Ik weet dat wel maar was toch weer onder de indruk van de feiten. Als je 37 op 42 haalt, dan is dat indrukwekkend. Bovendien win je de beker en haal je ook nog de Europe Play-offs. We staan samen bovenaan met de kampioen, dat is misschien niet altijd naar waarde geschat in de media. Wij willen nu naar de toekomst toe dit commercialiseren. Sportief is dit toch het derde resultaat uit de voorbije 30 jaar. Op 1 staat natuurlijk de titel en net daaronder het overwinteren in de Champions League. Maar dit is toch zeker de derde prestatie in de periode dat we hier actief zijn, hé Ivan.”