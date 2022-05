Nieuwe eigenaar moet niet weten van de schaarsgeklede danseressen: einde nadert voor ‘Lido’, icoon van het Parijse nachtleven

Wie nog een echte ‘revue’ met alles erop en eraan wil meepikken in het legendarische Parijse cabaret ‘Le Lido’ aan de Avenue des Champs-Elysées, zal zich moeten reppen. Na 76 jaar is het bijna over en uit voor een van dé iconen van het Parijse nachtleven. De nieuwe eigenaar moet niet meer weten van de schaarsgeklede ‘Bluebell Girls’ met hun ellenlange benen, glinsterende pailletten en kleurrijke pluimen.