Ronald Koeman kiest voor broer Erwin als assistent bij Nederlands voetbalelftal

De 59-jarige Ronald Koeman volgt Louis van Gaal op als bondscoach na het WK van eind dit jaar in Qatar. Met broer Erwin (60) en Lodewijks (55) heeft hij nu een deel van zijn technische staf ingevuld. Ze ondertekenden net als de bondscoach een contract bij de KNVB tot en met het WK van 2026.

“We gaan straks met een nieuwe staf van start, waarbij kwaliteit en ervaring zwaar voor mij tellen”, zegt Koeman, die tussen 2018 en 2020 ook al bondscoach was. “Ik heb eerder veel met Erwin en Patrick samengewerkt, dus dan weet je wat je aan elkaar hebt. De 3,5 jaar met Erwin in Engeland hebben mij geleerd dat hij een goede kijk op zaken heeft en dat we daarnaast complementair werken. Patrick is een vakman als het gaat om keeperszaken. Dat was voor mij al duidelijk tijdens onze periodes bij Feyenoord, Everton en eerder het Nederlands elftal.”

Erwin Koeman speelde 31 interlands voor Oranje en maakte net als zijn broer deel uit van de ploeg die het EK van 1988 won. Destijds stond hij als speler onder contract bij KV Mechelen (1985-1990), waarmee hij gloriejaren beleefde. De oudste van de broers werkte als hoofdtrainer en assistent bij onder meer RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht, Southampton, Everton en Fenerbahçe. Koeman was zelf bondscoach van Hongarije en Oman. Hij onderging in de zomer van 2020 een hartoperatie en keerde een jaar later als trainer van Beitar Jeruzalem terug in de voetballerij. Eind vorig jaar vertrok Koeman uit Israël. Hij vertelde toen dat zijn carrière als hoofdtrainer voorbij was. “Het is moeilijk, maar ik doe dit om persoonlijke redenen”, zei hij destijds. “Het is tijd om met pensioen te gaan.”

Lodewijks keepte bij PSV, FC Groningen en Feyenoord en werkte als keeperstrainer met Ronald Koeman samen bij Feyenoord, Everton en in diens eerste periode bij Oranje. De Brabander begint aan zijn derde periode als keeperstrainer bij de nationale ploeg. Lodewijks vertrok vorig jaar na het EK.

Van Gaal heeft Danny Blind en Edgar Davids als assistenten, Frans Hoek is de huidige keeperstrainer van Oranje. Davids werd onlangs aangesteld als opvolger van Henk Fraser.