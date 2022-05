Advocaat Ruben B. vraagt plots lichtere straf voor dodelijk ongeval met Tibau (18): “Hij kan gaan werken om nabestaanden te vergoeden”

De rechtszaak tegen Ruben B. is ontaard in een eerder technische discussie over welke straf nu al dan niet gepast zou zijn voor de twintiger. Op 10 mei vorig jaar reed B. met 2,1 promille alcohol in zijn bloed en met hoge snelheid met zijn auto tegen een boom aan Poeyelheide in Lille. Inzittende Tibau Verelst uit Kasterlee kwam daarbij om het leven en drie vrouwelijke passagiers raakten gewond.

Naar gevangenis

De politierechtbank had Ruben B. eerder dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, voor de helft met uitstel, en tot een rijverbod van vijf jaar en een alcoholslot voor drie jaar. De verdediging leek vrede te nemen met die bestraffing.

Maar het parket vroeg in beroep op de correctionele rechtbank in Turnhout om de effectieve celstraf te verhogen tot 37 maanden. Als de effectieve celstraf die termijn van drie jaar overstijgt, wordt hij sowieso opgevolgd door de strafuitvoeringsrechtbank en moet hij effectief weer naar de cel. Nu zit B. nog onder elektronisch toezicht thuis. (Lees verder onder de foto)

De ravage was groot bij het dodelijk ongeval aan Poeyelheide in Lille op 10 mei 2021. — © MPH

Twee weken geleden besliste de rechtbank dan weer om de debatten te heropenen omdat Ruben B. nog een openstaande celstraf van 24 maanden heeft staan voor een niet-uitgevoerde werkstraf voor een straatroof. Hierdoor zou B. in totaal sowieso al een totale celstraf van 42 maanden krijgen, ruimschoots boven de gevorderde 37 maanden.

Openbaar aanklager Peter Van der Flaas gaf donderdag op de rechtbank toe dat er een denkfout is gemaakt en dat hoger beroep eigenlijk niet nodig was. “Als B. in totaal 42 maanden cel krijgt, moet hij een verzoek richten naar de strafuitvoeringsrechtbank als hij onder voorwaarden wil vrijkomen”, stelde de procureur.

Lichtere celstraf

Donderdag raakte ook bekend dat Ruben B. al in september vorig jaar had kennis genomen van de 24 maanden celstraf die hem nog boven het hoofd hingen. Meester Andy Boermans beweerde dat hij daar zelf niets van afwist en veranderde donderdag op de rechtbank het geweer van schouder.

“Ik vind het bijzonder jammer dat zowel het parket als mijn cliënt me niet op de hoogte hebben gebracht van die informatie over de celstraf”, pleitte de advocaat. “Ruben B. heeft dat document blijkbaar vorig jaar zelf afgetekend in de gevangenis. Dit betekent dat ik nu zelf plat op mijn buik moet gaan voor mijn cliënt.”

De raadsman vroeg uiteindelijk aan de rechtbank om de effectieve celstraf te beperken tot twaalf maanden. Dat komt ongeveer overeen met de periode dat hij in voorhechtenis verbleef, al dan niet met enkelband. “Die 24 maanden cel (voor de niet-uitgevoerde werkstraf, red.) blijven nog openstaan. In de gevangenis kan hij dan opnieuw een enkelband aanvragen. Zo kan hij beginnen te werken om de nabestaanden af te betalen”, stelde Andy Boermans. “Het is ook in het belang van de burgerlijke partijen dat we dit verhaal kunnen afsluiten en dat hij de schade kan beginnen vergoeden.”

De rechtbank neemt het hele dossier nogmaals in beraad. Op donderdag 2 juni weten we welke straf Ruben B. uiteindelijk zal krijgen.