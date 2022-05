Ouders en kind gedood door vloedgolf aan Franse kust

Een vloedgolf aan de Franse kust heeft een stel en een van hun kinderen het leven gekost. De slachtoffers liepen donderdagavond op een dijk in de plaats Plogoff in de Bretoense Finistère toen ze werden meegesleurd door het water, melden Franse media.

Het levenloze lichaam van de 33-jarige vrouw werd geborgen door reddingswerkers. Haar metgezel (55) stierf aan een hartstilstand nadat hij uit het water was gehaald. Na een intensieve zoektocht van enkele uren werd ook het lichaam van hun twaalfjarige zoon gevonden.

Drie andere kinderen uit hetzelfde Franse gezin dat in de regio woonde, waren getuige. De brandweer heeft hen opgevangen en de kinderen in shocktoestand naar een ziekenhuis gebracht.

De burgemeester van Plogoff sprak van een drama en maande tot uiterste voorzichtigheid voor de gevaren van de zee. “Het is verschrikkelijk, het seizoen is nog niet begonnen en er zijn al slachtoffers”, zei hij volgens lokale media. De autoriteiten stellen een onderzoek in naar het incident.