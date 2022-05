Verkoop drukplatendivisie Agfa: “187 werknemers betrokken in België”

De plannen voor een verkoop van de internationale drukplatendivisie (offset) bij de Antwerpse beeldvormingsgroep Agfa, zullen in België een impact hebben op 187 mensen. Dat zegt de ABVV-afdeling bij Agfa vrijdag. Wereldwijd zou het om 1.550 mensen gaan.

“Dit is al het tweede kroonjuweel dat men verkoopt. Plat geldgewin”, reageert Mark Pierssens van ABVV-Agfa. De drukplatendivisie vertegenwoordigt bijna de helft van de groepsomzet. Eind 2019 verkocht de groep reeds een groot deel van de afdeling die software levert aan ziekenhuizen.

“De afdeling was wel een zorgenkindje geworden. Er zullen door de verkoop geen arbeiders getroffen worden, maar we maken ons wel zorgen: wanneer zijn wij aan de beurt?”, werp Pierssens nog op. “En wat blijft er nog over van Agfa? De toekomst ziet er niet rooskleurig uit.”

De scoialistische bediendebond BBTK wacht nog af met een officiële reactie. Daar zullen ze de verkoop wel aan den lijve ondervinden, in tegenstelling tot bij de arbeiders, klinkt het.

De drukplatendivisie had het de afgelopen jaren lastig. Digitaal leesgedrag en de coronacrisis deden de vraag naar reclamedrukwerk dalen. Daardoor belandde de offsetafdeling in 2020 in het rood. Dat zorgde voor veel druk vanuit de aandeelhouders.