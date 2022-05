Belg betrapt met cocaïne ter waarde van miljoen euro in zijn koffer in Duitsland

De politie in de Duitse deelstaat Beieren heeft op een autosnelweg ter hoogte van Füssen een Belgische man betrapt met 23 kilogram cocaïne in zijn koffer. De waarde bedraagt meer dan een miljoen euro, meldt de politie.

De 42-jarige Belg beweerde dat hij op weg was naar Italië voor een vakantie met zijn gezin. Bij de daaropvolgende controle van zijn auto ontdekten de agenten echter 21 pakjes cocaïne. De man had een “professionele smokkelplaats” ingebouwd in zijn wagen, klinkt het. De grenspolitie was in eind april al ingelicht over de man. Hij werd opgepakt.