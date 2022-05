Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker waarschuwt: “Nu hervormen, of toestanden zoals in de jaren tachtig”

De Vlaamse liberalen dringen al langer aan op de uitvoering van de arbeidsdeal en kijken daarvoor richting minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Premier Alexander De Croo zei donderdag in de Kamer nog dat hij een goedkeuring in het parlement voor de zomer verwacht. Een ander heikel dossier op de Vivaldi-tafel is dat van de pensioenhervorming, waarvoor PS-minister Karine Lalieux bevoegd is.

“Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zou beter eens in gang schieten. Het is tijd dat hij eraan begint.” Meteen maakt ze ook duidelijk dat de voorstellen van de PS voor meer koopkracht - goed voor 6,5 miljard euro - niet realistisch zijn. “Zoiets kost gewoon te veel en kan er onmogelijk komen. Dat ze eerst eens beginnen met wat we afgesproken hebben: de arbeidsdeal.”

De Bleeker waarschuwt ook dat beide hervormingen ontzettend belangrijk zijn. “Het zijn twee hervormingen die we nodig hebben om het hele systeem betaalbaar te houden. Als we nu niet ingrijpen, ontspoort het straks helemaal. Dan komen we in toestanden van de jaren 80 terecht waarin we niet meer in staat zullen zijn om te lenen op de internationale markten - tenzij aan heel hoge rentes.”