1.000 euro boete voor Italiaanse bar nadat klant klaagt over prijs van kopje koffie

Een koffiezaak in de Italiaanse stad Florence heeft een boete van 1.000 euro gekregen, nadat een klant had geklaagd over de prijs van een kopje cafeïnevrije espresso. Dat schrijft De Telegraaf.

De klant werd gevraagd om twee euro te betalen voor koffie, en belde daarop de politie. De bar Ditta Artigianale, in het centrum van de stad, had de prijs volgens de boze klant namelijk niet op de menukaart gezet. Dat is strafbaar in Italië. Volgens eigenaar Francesco Sanapo, die het verhaal verspreidde via een video op sociale media, was de prijs echter wel te zien op een digitale menukaart.