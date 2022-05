Maasmechelen

Een moedige fietser heeft een oudere vrouw uit de Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen gered. Het slachtoffer was in het water beland nadat twee fietsers haar van de weg hadden gereden. Ze zat vastgeklemd in haar driewieler. “Ik zag dat de vrouw nog maar net met haar hoofd boven water kon blijven.”