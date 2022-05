De komende vijf jaar verwacht Sport Vlaanderen een verdubbeling van het aantal padelcourts in Vlaanderen. Leuk voor de enthousiaste padelspeler, maar zuur voor de buur. Die klaagt nu al tot op ministerieel niveau over lichthinder en lawaai. Maar toch mogen dergelijke velden vandaag ook in woongebieden worden aangelegd.