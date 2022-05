Spanje houdt hart vast voor “buitengewoon intense” hittegolf

De temperaturen in het zuiden van Spanje zouden zaterdag weleens 42 graden Celsius kunnen bereiken. Dat schrijft The Guardian. Er wordt door die hittegolf van “buitengewone intensiteit” dan ook gevreesd voor bosbranden en stofwolken.

jvh Bron : The Guardian

De Spaanse overheid activeerde donderdagavond het nationale noodplan voor extreme temperaturen, nadat het meteorologische agentschap AEMET had gewaarschuwd voor “een van de heetste meimaanden in het land in het recente verleden”. Volgens het agentschap wordt droge lucht met zand uit de Saharawoestijn en “uitzonderlijke warme lucht” vanuit Afrika naar Europa geblazen.

“De laatste meteorologische modellen wijzen op een hittegolf van buitengewone intensiteit”, aldus AEMET-woordvoerder Rubén del Campo. “Voor Spanje in zijn geheel zou het de meest intense hittegolf in mei kunnen zijn uit de afgelopen twintig jaar.”

Volgens Del Campo bestaat er een “extreem risico” op bosbranden, en is de kans groot op een nieuwe stofwolk met Saharazand. De Spaanse overheid vraagt mensen om genoeg te hydrateren, lichte kledij te dragen, en zorg te dragen voor kinderen, zwangere vrouwen, en zieke en oude mensen.