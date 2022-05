Bromfietser die door rood rijdt, blijkt ontsnapte gevangene: man opgepakt

De Antwerpse politie heeft een bromfietser aan de kant gezet die een rood verkeerslicht had genegeerd. De man stond geseind als ontsnapte gevangene en werd dan ook meteen teruggebracht naar de gevangenis.

De Antwerpse politie deed de opmerkelijke vaststelling tijdens een actie tegen afleiding achter het stuur. Een anonieme patrouille op de fiets zag woensdag hoe de bromfietser in de Nationalestraat door het rode licht reed. Dat deed de man bovendien met de gsm in de hand. “Met behulp van hun elektrische fietsen konden de medewerkers van het verkeersondersteuningsteam West de bestuurder bijhouden en laten stoppen in de Scheldestraat”, zegt de politie.

De man kreeg in eerste instantie een boete voor de begane verkeersovertredingen, maar bij de controle bleek ook dat hij geseind stond als ontsnapte gevangene. De man, die ook een jarenlang rijverbod had genegeerd, werd meteen terugbracht naar de gevangenis.

Andere verkeersovertredingen

In twee dagen tijd stelde de politie zo’n zeshonderd inbreuken vast. “Ook aan andere verkeersovertredingen werd natuurlijk aandacht besteed”, aldus de politie. “Zo reed een wagen door het rood terwijl de voetgangers al aan het oversteken waren. Twee motorfietsen maakten misbruik van de afslagstroken om de file in te halen, waarna ze snel nog invoegden om alsnog rechtdoor te rijden.”

Een bromfietser die op de Scheldekaaien op het voetpad reed en daarna zijn weg voortzette in de Suikerrui, een voetgangerszone, mag zich ook aan een boete verwachten. “Een andere brommer werd tegengehouden omdat bestuurder en passagier geen helm droegen. Een derde bromfietser negeerde een verbodsbord”, somt de politie op. “Er werden ook vier personen beboet die hun gordel niet droegen en twee bestuurders die geen kinderzitje hadden voor hun koters.”