Volgt Kevin De Bruyne Eden Hazard op als fanfavoriet? Rode Duivel genomineerd voor Speler van het Jaar in de Premier League

Kevin De Bruyne (30) is een van de zes genomineerden voor de trofee voor de PFA Fans’ Player of the Year, dat maakte de spelervakbond PFA vrijdag via Twitter bekend. De prijs, waarin de fans hun stem uitbrengen, is niet te verwarren met de algemene PFA Speler van het Jaar-trofee, waarbij de spelers zelf hun stem uitbrengen.