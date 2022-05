Bob Peeters zit opnieuw zonder job na vertrek bij Nederlandse Top Oss

“We zijn na rijp beraad tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende synergie is in de ideeën tussen onze nieuwe technisch directeur en onze huidige trainer Bob Peeters”, aldus TOP Oss op de clubwebsite. “Bob onderschrijft dit. Op basis hiervan is in onderling overleg met Bob de lastige beslissing genomen om de samenwerking niet te verlengen.”

Peeters werd afgelopen zomer, na zijn vertrek bij Westerlo aangesteld bij de club uit Noord-Brabant. TOP Oss eindigde als 14de in de Keuken Kampioen Divisie, met 41 punten uit 38 wedstrijden.