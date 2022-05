Trainer Jürgen Klopp bevestigt vertrek (naar Milan) van Divock Origi bij Liverpool: “Hij is hier een legende”

Voor Liverpool zijn het spannende dagen en weken, met nog de landstitel en de Champions League op het spel. In de Premier League kijken ze met nog één speeldag te gaan tegen een achterstand van één puntje aan op het Manchester City van Kevin De Bruyne, dat niet de gewoonte heeft in volle titelstrijd veel te laten liggen en met een thuismatch tegen Aston Villa niet voor een onoverkomelijke opdracht staat. Liverpool speelt op zijn beurt gastheer voor Wolverhampton Wanderers, zondagnamiddag op Anfield, en dat wordt de afscheidswedstrijd voor Origi, na acht seizoenen. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd.

Een transfer naar AC Milan, in Italië op een zucht van de eerste landstitel in elf jaar, is op til. Daarbij zou er sprake zijn van een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro per.

“Divock zal dan ongetwijfeld een mooi afscheid krijgen”, aldus Klopp. “Hij is en zal voor altijd een Liverpool-legende zijn en een van de belangrijkste spelers die ik ooit onder mijn hoede had. Dat klinkt natuurlijk als te gek voor woorden, als je het gaat vergelijken met de speelminuten die hij gekregen heeft. Het was echter schitterend om met hem te mogen samenwerken. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst en ik ben er zeker van dat hij nog veel succes gaat hebben. Hij is een uitstekende speler, met een geweldig karakter. Iedereen binnen de ploeg draagt hem op handen. Het afscheid zal dan ook lastig worden. Hij heeft hier zijn ups en downs gekend, met belangrijke doelpunten en blessures, maar hij is een legende, zoveel is zeker.”

Origi maakte zich in 2019 in de Champions League onsterfelijk voor The Reds. In de terugwedstrijd van de halve finales tegen FC Barcelona maakte Liverpool dankzij een 4-0 zege en twee treffers van Origi een 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan. ‘Het Wonder van Anfield’, kopten de Britse kranten daags nadien. Enkele weken later deed Origi er nog een schepje bovenop door vlak na zijn invalbeurt in de finale tegen Tottenham Hotspur de 2-0 eindstand op het bord te zetten in Madrid. Liverpool won zo voor het eerst in 14 jaar de beker met de grote oren.

© ISOPIX

Bij The Reds worden de geblesseerden Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Fabinho en Joe Gomez intussen klaargestoomd voor de CL-finale van eind deze maand tegen Real Madrid. Of ze dit weekend reeds in actie komen, is nog onduidelijk.

“Het ziet er allemaal goed uit, de jongens maken stappen”, zei Klopp over hun herstel. “Maar ik heb geen idee wat we komend weekeinde met hen doen. Het heeft mijn voorkeur dat ze zondag allemaal spelen om ritme op te doen of in ieder geval op de bank zitten, maar ik weet niet of dat mogelijk is.”