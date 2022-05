NMBS schrapt vanaf maandag 23 mei noodgedwongen nog meer piekuurtreinen, reizigers moeten alternatief zoeken

De NMBS schrapt vanaf maandag 23 mei tien piekuurtreinen die rijden tussen Herentals, Lier, Antwerpen-Centraal en Brussel-Zuid. De oorzaak is het gebrek aan personeel in de regio rond Antwerpen. Ook twee piekuurtreinen tussen Neerpelt en Brussel-Zuid rijden niet meer vanaf maandag.

Het is een beslissing die NMBS niet graag neemt, maar noodzakelijk is voor de veiligheid van onze reizigers”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Een trein kan niet rijden zonder treinbegeleider. Door dit vooraf aan te kondigen, komen de reizigers bovendien niet voor verrassingen te staan en kunnen ze zich voorbereiden om een andere trein te nemen.”

“De treinen die we schrappen, zijn treinen die het aanbod alleen ’s ochtends en ’s avonds versterken. Dat betekent ook dat de reizigers in de betrokken stations kunnen rekenen op andere treinen.”

Nieuwe medewerkers op komst

Onder meer in Neerpelt zullen reizigers een andere oplossing moeten zoeken. De trein die er om 6.52 uur vertrekt richting Brussel-Zuid en de avondtrein terug van 17 uur in Brussel-Zuid met aankomst in Neerpelt om 19.01 uur, wordt geschrapt. De piekuurtreinen versterkten het aanbod voor en na kantoortijd, maar pendelaars krijgen nu de raad om de online reisplanner van de NMBS te checken voor alternatieve treinen.

De NMBS laat weten dat dit jaar 1.300 nieuwe medewerkers worden aangeworven, onder wie 260 treinbegeleiders. De helft is intussen al in dienst maar ze volgen nu nog een opleiding. Die duurt vijf maanden. De eerste nieuwe werknemers kunnen vanaf volgende maand geleidelijk worden ingeschakeld.

