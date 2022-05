Kraan valt om vlak naast sluizencomplex in Ooigem, kraanbestuurder lichtgewond

Aan het sluizencomplex in het West-Vlaamse Ooigem is vrijdagochtend een grote hijskraan van de firma Kranen Desutter uit Harelbeke omvergevallen. Het gevaarte landde vlak naast de sluis. De bestuurder bevond zich nog in de kraan. Hij was lichtgewond, zo bevestigt de politie van zone Midow.

“De bestuurder zat in de kraan toen die viel”, klinkt het bij de politie. “Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het is kunnen gebeuren. De schade aan de omgeving is vrij beperkt. Als de kraan in de sluis was terechtgekomen, zou de schade niet te overzien zijn.”

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Bij het bedrijf kan voorlopig niemand meer uitleg geven. Twee kranen van de firma Desutter zijn momenteel ter plaatse om de hijskraan weg te halen. De Vaartstraat is afgesloten voor het verkeer zolang de takelwerken duren. Er is in een omleiding voorzien.