Eerste geval van apenpokken in Duitsland

Ook in Duitsland is een eerste geval van apenpokken bevestigd. Het virus werd donderdag bij een patiënt vastgesteld, zo deelde het Instituut voor Microbiologie vrijdag in München mee. De patiënt had de kenmerkende veranderingen aan de huid.

“Het was slechts een kwestie van tijd” dat de apenpokken ook in Duitsland zouden opduiken, zei de Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach. Door de meldingen uit andere landen waren artsen en patiënten in Duitsland extra alert. “Op grond van de beschikbare gegevens gaan we ervan uit dat het virus niet erg besmettelijk is en dat de uitbraak binnen de perken kan worden gehouden.” Daartoe moet wel snel gehandeld worden. “We zullen het virus verder analyseren en onderzoeken of het om een besmettelijkere variant gaat.”

Door de toegenomen opmerkzaamheid voor de ziekte worden in steeds meer landen gevallen van de zeldzame apenpokken vastgesteld. In hoeverre de ziekteverwekker, die uit Afrika stamt, zich al internationaal verspreid heeft, is nog onduidelijk. Volgens de gezondheidsautoriteiten veroorzaakt het virus meestal slechts lichte symptomen, maar kan het ziekteverloop ook zwaar zijn.

Mensen die seksuele contacten met veel verschillende mensen hebben, lopen het meest gevaar op een besmetting, zei de Duitse arts Norbert Brockmeyer, voorzitter van het Duitse expertisecentrum voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Het virus kan echter ook door ander lichamelijk contact overgedragen worden. Maar reden voor grote bezorgdheid is er niet. “De apenpokken kunnen goed onder controle gehouden worden.”