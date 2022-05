Tessa Wullaert, Marie Minnaert en Marie Detruyer maken kans op trofee voor Profvoetbalster van het Jaar

Vorig jaar werd voor het eerst een trofee uitgereikt voor de beste speelster. Die ging toen naar Anderlecht-verdedigster Laura De Neve. Zij werd verkozen boven haar ploeggenote Laura Deloose en Minnaert.

De Pro League zet maandag naar jaarlijkse traditie een punt achter het voetbalseizoen met de uitreiking van de Pro League Awards, waarbij in verschillende categorieën de uitblinkers van de voorbije jaargang op de Belgische velden in de bloemetjes gezet worden. Spelers, trainers en bestuurders van elke club konden voor de verschillende awards hun stem uitbrengen. Op de website kan er ook gestemd worden voor het mooiste doelpunt.

© BELGA

Bij de mannen werd met Antwerp-doelman Jean Butez donderdagavond al een eerste genomineerde bekendgemaakt. De 26-jarige Butez maakte in juli 2020 de overstap van Moeskroen naar Antwerp en speelde sindsdien 76 matchen voor The Great Old. Dit seizoen wist hij in 34 competitiewedstrijden 12 keer de netten schoon te houden. Hij bereikte dit seizoen met Antwerp ook de Champions’ play-offs. Daar is het stamnummer 1, met nog een speeldag voor de boeg, al zeker van de vierde plaats.

Daarnaast zal maandag op de Pro League Awards ook een trofee worden uitgereikt aan de ‘Speler van het Jaar’ in 1B. Met Lukas Van Eenoo (Westerlo), Lyle Foster (Westerlo) en Nicolas Rommens (RWDM) werden reeds drie genomineerden bekendgemaakt.