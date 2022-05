Geen sectorakkoord in dienstencheques, toch opslag voor 9.000 poetshulpen

Ondanks dat er geen sectoraal akkoord is in de sector van de poetshulpen, gaat het dienstenchequebedrijf Trixxo zijn werknemers toch 0,4 procent opslag geven. De vakbonden zijn niet onder de indruk. “Dat komt neer op 4 euro extra per maand”.

Het sociaal overleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 150.000 huishoudhulpen die in ons land met dienstencheques aan de slag zijn, zit al maanden muurvast. Vorige week gingen bonden en werkgevers zonder akkoord uiteen. Grootste breekpunt is de verplaatsingsvergoeding voor de huishoudhulpen. Door de historisch hoge prijzen aan de pomp betalen die tot 200 euro per maand om naar hun klanten te rijden, zo becijferden de vakbonden.

Dienstenchequebedrijf Trixxo - één van de drie grootste spelers in ons land - zegt niet langer te willen wachten op een akkoord met de vakbonden en gaat vanaf juni de lonen verhogen met 0,4 procent. Dat is de maximale loonstijging die bovenop de index is toegelaten. We onderbreken op eigen houtje de impasse voor onze medewerkers, klinkt het bij het bedrijf.

Bij Trixxo werken 9.000 huishoudhulpen. Die verdienen gemiddeld 1.200 euro netto per maand, om halftijds te werken. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen één van de best betalende spelers in de sector.

De vakbonden zijn niet onder de indruk van de aankondiging. “Dat is goed van Trixxo. Ze hoeven inderdaad niet te wachten op een akkoord. Maar dat komt voor de huishoudhulpen neer op een loonsverhoging van 5 cent per uur, of 4 euro per maand”, aldus de bonden.

De vakbonden vragen zich af wanneer Trixxo ook de verplaatsingsvergoeding voor de huishoudhulpen gaat optrekken. “Trixxo had met hun gewicht bij de werkgevers - ze behoren tot de top drie in ons land - al een hogere verplaatsingsvergoeding kunnen doorduwen”, aldus de bonden. “Ik hoop dat ze het goed menen, maar ik vrees toch vooral dat dit een commerciële stunt is”, aldus Kris Vanautgaerden, nationaal secretaris voor ACV Voeding en Diensten.