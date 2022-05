Zeven Britten met plotse ademhalingsproblemen na winkelbezoek in Birmingham

In de Britse stad Birmingham zijn vrijdagmiddag zeven mensen behandeld met ademhalingsproblemen nadat ze de supermarkt Sainsbury’s hadden bezocht. Veiligheidsdiensten stelden een cordon in rond het gebouw en evacueerden de overige 150 bezoekers. Zo bericht de Britse openbare omroep BBC.

Twee personen werden in het ziekenhuis opgenomen, zo bevestigt de brandweer van Longbridge, waar het mysterieuze incident zich voordeed. “Iedereen die in de buurt was en zich slecht voelt, contacteert best een dokter”, waarschuwde de West Midlands Ambulance Service.

Het is niet duidelijk waarom het zevental plots moeilijkheden kreeg met ademhalen. Volgens de politie is een team van experten momenteel in de winkel aan de slag om dit te achterhalen.