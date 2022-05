Luis Diaz, het geheim achter het Liverpool-succes is een afstammeling van een Colombiaans woestijnvolk

Bij een misstap van Manchester City is het Liverpool dat vandaag voor de tweede keer in drie jaar tijd kampioen speelt. Al moet het team van Jürgen Klopp ook eerst winnen van Wolverhampton. Daarvoor zijn voor één keer niet alle ogen gericht op Mo Salah of Sadio Mané, maar wel op Luis Diaz. Zes jaar geleden blonk de pijlsnelle flankspeler nog uit in de Colombiaanse woestijn, vandaag doet hij dat op Anfield. Geen wonder dat de Colombiaan ooit bovenaan het lijstje van Club Brugge stond.