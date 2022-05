DE STEMMEN VAN ASSISEN. Jasmijn Cappon verloor haar dochter én ouders door Alexander Dean: “Die kreet van Maïlys krijg ik niet uit mijn hoofd”

Twee weken lang volgde Jasmijn Cappon het proces-Dean vanop de eerste rij. Ze werd geconfronteerd met de moordenaar van haar dochter én haar ouders, ze aanhoorde alle vreselijke details uit het onderzoek. In deze podcast vertelt ze hoe ze als nabestaande het proces beleefde: “Ik dacht dat ik er klaar voor was. Maar het was tienduizend keer zwaarder dan ik me had voorgesteld.”