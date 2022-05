Het voetbalseizoen is nog niet voorbij! Nog minstens tien mooie affiches om naar uit te kijken

We zijn al over half mei, maar het voetbalseizoen is nog steeds niet voorbij. Naar de laatste speeldag in de Jupiler Pro League kijken ook wij niet uit - dat is een maat voor niets. Maar elders in Europa zijn er komend weekend wel nog levensbelangrijke wedstrijden. En ook na het weekend zijn er nog heel wat affiches om naar uit te kijken. Een overzicht.

De remonte van Clement

Zaterdag kan Philippe Clement zijn indrukwekkende reeks met AS Monaco afronden en tegen alle verwachtingen in nog een Champions League-ticket veroveren. Op de slotspeeldag gaan de Monegasken op zoek naar hun tiende (!) overwinning op rij op het veld van Lens. Monaco is vorig weekend naar de tweede plaats gesprongen en moet op de slotspeeldag even goed of beter doen dan Marseille. Rondt Clement het seizoen af als vicekampioen? En gunt de Belgische coach onze landgenoot Eliot Matazo opnieuw speelminuten? Het kijken waard!

RC Lens - AS Monaco (zaterdag 21 mei om 21u)

© ISOPIX

Titelstrijd in Engeland

De landskampioen is nog niet overal bekend. In Engeland is het verschil tussen Manchester City en Liverpool op één speeldag van het einde nog steeds slechts één puntje. Manchester City heeft genoeg aan een gelijkspel, tenzij Liverpool met zeven doelpunten verschil wint thuis tegen Wolverhampton. Op de slotspeeldag weet je nooit. Spanning verzekerd!

Manchester City - Aston Villa (zondag 22 mei om 17u)

Liverpool - Wolverhampton (zondag 22 mei om 17u)

© ISOPIX

Ook de strijd om promotie naar de Premier League is nog niet gestreden. Huddersfield Town en Nottingham Forest spelen op zondag 29 mei de promotiefinale op Wembley. Wie wint, mag volgend jaar naar de Premier League. Vooral voor Nottingham zou een terugkeer naar het hoogste niveau speciaal zijn. De traditieclub zakte in 1999 uit de Premier League en kon sindsdien nooit meer terugkeren.

Huddersfield Town - Nottingham Forest (zondag 29 mei om 17u30)

Titelstrijd in Italië

Ook in Italië is de landskampioen nog niet bekend. Eén ding is zeker: de titel gaat naar een club uit Milaan. En als AC Milan zondag gelijk speelt, is het voor het eerst sinds 2011 kampioen. Inter moet op de slotspeeldag zelf winnen en hopen op verlies van de stadsrivaal. Ook daar spanning verzekerd dus, want op de slotspeeldag kan alles.

Sassuolo - AC Milan (zondag 22 mei om 18u)

Inter - Samdoria (zondag 22 mei om 18u)

© ISOPIX

Finales Conference League en Champions League

Echt wakker liggen van de finale van de nieuwe Conference League zouden we normaal gesproken niet doen, maar met Cyriel Dessers aan de aftrap is er toch heel wat om naar uit te kijken. De huurling van Racing Genk is nu al uitgegroeid tot een clubicoon bij Feyenoord en kan de Rotterdammers hun eerste Europese beker sinds 2002 (UEFA Cup) schenken. Dat wordt tegen het AS Roma van José Mourinho geen evidentie. Maar wel een aantrekkelijk duel dus volgende week in de Albanese hoofdstad Tirana.

AS Roma - Feyenoord (woensdag 25 mei om 21u)

© ISOPIX

Dé apotheose van het Europese voetbal krijgen we enkele dagen later in het Stade de France in Parijs. Na een onwaarschijnlijke Champions League-campagne neemt Real Madrid het in de finale op tegen Liverpool. Thibaut Courtois won al heel wat bekers, maar die met de grote oren staat nog niet in zijn prijzenkast. Hetzelfde geldt voor Eden Hazard, die hersteld is van een enkeloperatie en mogelijk een rol kan spelen als invaller. Divock Origi won de Champions League wel al, in 2018-2019. Nog eens winnen zou mooi zijn om afscheid te nemen van Liverpool.

Liverpool - Real Madrid (zaterdag 28 mei om 21u)

© AFP

Nations League

Ook dit geven we gerust toe: van de competitie op zich raken we niet opgewonden. Maar dankzij de Nations League krijgen we wel mooie affiches te zien. Een duel tussen België en Nederland is altijd speciaal. Ook onder meer Spanje-Portugal en Italië-Duitsland staan begin volgende maand nog op het programma. Wat interlandvoetbal om het seizoen af te sluiten, niet slecht toch?

Bij de Rode Duivels, die vier keer in actie komen, wordt het vooral uitkijken naar de terugkeer van Eden Hazard en naar de nieuwe gezichten: Loïs Openda en Amadou Onana.

Spanje-Portugal (donderdag 2 juni om 20u45)

België-Nederland (vrijdag 3 juni om 20u45)

Italië-Duitsland (zaterdag 4 juni om 20u45)

Engeland-Italië (zaterdag 11 juni om 20u45)