Jongeren dreigen op sociale media met schietpartij tijdens voorstelling van ‘Daens’: politie plukt verdachten van schoolbus

Het was Studio 100 zelf die berichten op sociale media had zien passeren waarin dreigende taal werd gesproken. Zo zou er gewag zijn gemaakt van een aanslag of schietpartij tijdens de namiddagvoorstelling van Daens in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs en zouden er ook foto’s van wapens bij het bericht zijn geplaatst. De politie werd ingelicht en die startte onmiddellijk met een onderzoek naar degene die het bericht op sociale media had geplaatst.

Vrij snel kon de identiteit van een verdachte worden achterhaald. Het zou gaan om een Antwerpse minderjarige die vrijdagnamiddag met zijn school PITO uit Stabroek naar de voorstelling van Daens in Puurs kwam kijken. Toen de bus op het parkeerterrein van Studio 100 arriveerde, stond de politie klaar. Zij plukte de jongeman van de bus en pakte hem op voor verhoor. Er zou ook nog een tweede jongeman zijn meegenomen voor verhoor.

Geen wapens

Wapens hadden de twee alleszins niet bij zich. Meer dan waarschijnlijk ging het louter om stoerdoenerij van de twee. Gezien de ernstige dreigementen lag een plan op tafel om de namiddagvoorstelling van Daens te schrappen, maar toen bleek dat de verdachten gevat waren en er geen intentie was om effectief een aanslag te plegen, werd beslist om de voorstelling toch te laten doorgaan.

“Het spreekt voor zich dat veiligheid voor Studio 100 een absolute prioriteit is. We houden eraan om de lokale politie van Klein-Brabant te danken voor hun performante optreden”, reageert Jan Pieter Boodts namens Studio 100 op het voorval.

Sanctie?

De twee jongeren zijn door de politie ondervraagd. Het is voorlopig nog niet duidelijk of ze een sanctie gaan opgelegd krijgen door het jeugdparket. Mogelijk krijgen ze ook een bestraffing van hun school voor hun gedrag. De andere leerlingen van de school konden de voorstelling vrijdagmiddag bijwonen. De ouders van de leerlingen werden in de loop van de dag van het voorval op de hoogte gebracht.