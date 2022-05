NMBS schrapt vanaf maandag tien piekuurtreinen vanwege personeeltekort: “Trein kan niet vertrekken zonder treinbegeleider”

De NMBS gaat tien piekuurtreinen schrappen. Dat laat de spoorwegmaatschappij weten in een persbericht. Het gaat voornamelijk om treinen in de provincie Antwerpen, daar is de afwezigheid van personeel door ziekte het hoogst. “Nu hebben reizigers tenminste duidelijkheid”, klinkt het.

Afgelopen weekend kregen honderden treinreizigers plots te horen dat het vertrek van hun trein “voor onbepaalde tijd” werd uitgesteld. Niet veel later volgde de mededeling dat de trein helemaal niet meer zou vertrekken. “We moesten allemaal weer uitstappen”, vertelde oud-VRT-journalist en voormalig N-VA’er Siegfried Bracke aan onze krant. Personeelsgebrek, luidde het in een verklaring van de NMBS. Deels door veel uitval door ziekte. Véél ziekte, blijkt nu. Want de spoorwegmaatschappij kondigde zopas aan dat ze vanaf maandag 23 mei tien piekuurtreinen schrapt vanwege een tekort aan treinbegeleiders (zie overzicht onderaan).

“We nemen deze beslissing niet graag”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Maar het is noodzakelijk. Er zijn op dit moment te veel treinbegeleiders afwezig. En die zijn nu eenmaal nodig voor de veiligheid van de reiziger. Een trein kan namelijk niet rijden zonder treinbegeleider.”

De beslissing om de treinen dan maar volledig te schrappen, komt er ook om de reiziger duidelijkheid te geven. “Het gebeurde dat reizigers op het moment zelf verrast worden omdat een trein niet kan vertrekken. En dan is er niet altijd een snelle oplossing. Nu hebben de reizigers duidelijkheid over hun treinen en kan er ook ruim op voorhand naar het alternatief gekeken worden. Ze vinden die via de reisplanner, op de website of in de app.”

In opleiding

Het gaat volgens de NMBS om een tijdelijke schrapping. Maar wanneer de treinen opnieuw zullen rijden, is niet duidelijk. “Het gaat sowieso om treinen in de regio waar de afwezigheid het hoogst is”, aldus Temmerman. “Die afwezigheid komt voornamelijk door ziekte. En daar is veel marge voor nodig, die er momenteel niet is. Het is dus moeilijk te zeggen wanneer we deze lijnen weer kunnen opstarten.”

Er wordt volgens Temmerman intussen hard gewerkt aan een oplossing. “NMBS werft dit jaar 1.300 nieuwe medewerkers aan. Onder hen ook 260 treinbegeleiders, de helft daarvan is al aangenomen. Die zijn momenteel nog een opleiding van vijf maanden aan het afronden. We hopen ze vanaf juni te kunnen inzetten.”

Het gaat overigens om B-treinen. Dat wil zeggen dat deze treinen enkel ’s ochtends en ’s avonds ingezet worden. “Als versterking van de andere treinen. Er is dus steeds een alternatief.”

De spoorvakbonden zijn niet te spreken over de situatie. “Treinen afschaffen of niet laten uitrijden omdat we niet genoeg personeel vinden: dat is ongezien”, beklemtoont Peter Vanderborght van ACV Transcom. Vanderborght stelt zich ook vragen bij de uitleg over zieke medewerkers. De vakbonden dreigen dan ook met een staking op 31 mei.

Overzicht

De treinen die geschrapt worden rijden tussen Herentals, Lier en Antwerpen-Centraal en Neerpelt en Brussel-Zuid.

In de ochtend gaat het om de treinen Antwerpen-Centraal - Herentals met vertrek om 6.05, 7.05 en 8.06 uur, Lier-Herentals (6.32 en 7.32 uur) en Neerpelt - Brussel-Zuid (9.00 uur).

In de namiddag betreft het de piekuurtreinen Antwerpen-Centraal - Herentals met vertrek om 16.15 en 18.15 uur, Herentals-Lier (17.05 uur) en Brussel-Zuid - Neerpelt (17.00 uur).

De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan de online reisplanner te bekijken.