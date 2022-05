Dit heeft het Overlegcomité beslist: vanaf maandag geen mondmasker meer op trein, tram, bus en metro

Vanaf maandag zijn mondmaskers op het openbaar vervoer niet meer verplicht. Zoals verwacht zette het Overlegcomité vrijdag daarvoor het licht op groen. Maar ze helemaal opbergen, is nog niet nodig. Op sommige plaatsen in de zorg blijven ze nog bestaan.

Normaal gezien is het statige Egmontpaleis het decor van de vergaderingen van het Overlegcomité. Met nadien een druk bijgewoonde persconferentie. Niets van dat alles vrijdag. De topministers van de verschillende regeringen kwamen niet fysiek bijeen en keken elkaar ook digitaal niet in de ogen. Alles was de voorbije dagen al zo tot in de puntjes doorgesproken dat de beslissingen enkel nog elektronisch werden rondgestuurd en het finale fiat nog moest worden gegeven.

Belangrijkste beslissing is de afschaffing van het mondmasker op het openbaar vervoer. Zowel op de trein, bus, tram als metro. In Vlaanderen, Brussel én Wallonië. Op sommige plaatsen werd de verplichting toch al niet meer echt gerespecteerd. En ondertussen zijn de coronacijfers zodanig gedaald dat ook geen enkele expert het nog moeilijk had met de afschaffing. Het aantal ziekenhuisopnames zit nu onder de 100 per dag. Het aantal patiënten op intensieve zorgen schommelt rond datzelfde getal.

De beslissing is echter nog niet het definitieve einde van het mondmasker. In de zorg is het voorlopig een blijvertje. In ziekenhuizen, bij de dokter, de apotheker, bij thuisverpleging of bij een doktersbezoek thuis is wel nog altijd verplicht. In de woonzorgcentra moet het personeel het ook nog dragen. Bezoekers mogen het wel aflaten. En bij de tandarts, de kinesist, de psycholoog, … is het de zorgverlener zelf die beslist.

Geen PLF meer nodig

Reizen naar ons land wordt ook weer een stuk makkelijker. Zo verdwijnt het verbod op niet-essentiële reizen van buiten de Europese Unie. Ook andere verplichtingen zoals de quarantaine van tien dagen, het testen op dag 1 en 7, het invullen van het Passenger Locator Form en het voorleggen van het Corona Safe Ticket (CST) vervallen. Tenminste, als je niet uit een land komt waar nieuwe, zorgwekkende varianten zijn opgedoken.

De coronabarometer met de verschillende kleurcodes die aangeven welke restricties er gelden, verdwijnt ook in de schuif. Officieel heet het dat de barometer “gedeactiveerd” wordt. Mocht er in het najaar een nieuwe coronagolf opduiken, kan die echter weer uit de koelkast worden gehaald. Ook het CST wordt nog niet definitief begraven. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) krijgt van het Overlegcomité de opdracht om de epidemiologische meerwaarde van het CST en de plaats ervan in de barometer te onderzoeken.

Veranderingen op de bus

Met het verdwijnen van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, zullen reizigers van De Lijn opnieuw via de voorste deuren van de bussen en trams kunnen instappen. Dat heeft de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij aangekondigd. Ook de andere coronamaatregelen op de voertuigen van De Lijn verdwijnen, zoals de plastic folie die de chauffeurspost afschermt. Reizigers zullen ook weer op de eerste rij zitjes kunnen plaatsnemen. Vooraan in de bus zullen de reizigers voorts opnieuw hun vervoerbewijs kunnen ontwaarden en contactloos betalen.

De Lijn geeft wel mee dat niet op alle voertuigen al meteen vanaf maandag alles weer bij het oude zal zijn. “Het gaat dan ook om duizenden voertuigen, zowel van De Lijn als van de onderaannemers, waar de folies en andere fysieke veiligheidsmaatregelen moeten worden verwijderd”, zegt de openbaarvervoermaatschapij in een persbericht. “Deze verwijderingsklus zal ettelijke dagen in beslag nemen.”

Apothekers “begrijpen” beslissing

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) “begrijpt” de beslissing om de mondmaskerplicht in de apotheken (voorlopig) te behouden. “Apothekers zijn zorgverleners zoals de anderen. We zien geen reden in waarom de beslissingen die gelden voor dokterspraktijken en ziekenhuizen niet op apotheken zouden worden toegepast”, benadrukt APB-woordvoerder Nicolas Echement. “We hebben begrip voor deze regel. De apotheek is ook een plek waar kwetsbare of besmette personen samenkomen.”