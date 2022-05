OVERZICHT. Hier werd het apenpokkenvirus al vastgesteld

In ons land zijn er al twee bevestigde gevallen van apenpokken, maar op heel wat andere plaatsen in de wereld is het zeldzame virus ook al opgedoken. Een overzicht.

In het Verenigde Koninkrijk zijn er ondertussen al twintig gevallen van het virus vastgesteld. Door het toenemende aantal besmettingen werd er daar beslist om een pokkenvaccin aan te kopen. “De meeste gevallen vertonen maar milde symptomen en ik kan bevestigen dat we nieuwe doses van een vaccin hebben gekregen dat effectief is tegen de apenpokken”, zei de Brits minister van Volksgezondheid Sajid Javid vrijdag. Het is onduidelijk hoeveel vaccins werden aangekocht. Een woordvoerster van de Britse gezondheidsautoriteit zei dat het vaccin zou worden aangeboden aan mensen met een hoog risico op besmetting. Voor de algemene bevolking blijft dat risico beperkt.

In Portugal werden ook twintig mogelijke besmettingen nabij de hoofdstad Lissabon geregistreerd, waarvan vijf gevallen al zeker bevestigd zijn. In buurland Spanje gaat het om acht verdachte gevallen die momenteel worden onderzocht. De Spaanse en Portugese autoriteiten activeerden hierop het nationale gezondheidsalarm, maar benadrukten wel dat de ziekte niet makkelijk wordt overgedragen tussen mensen onderling en dat het risico voor het brede publiek daarom eerder gering is.

Ook over het water is het apenpokkenvirus al opgedoken. In de Verenigde Staten is het virus vastgesteld bij een inwoner van de staat Massachusetts, in het noordoosten van het land. Het gaat om een persoon die onlangs naar Canada was gereisd. De gezondheidsdiensten van de Canadese metropool Montréal melden intussen dat ze “ten minste” dertien verdachte gevallen onderzoeken. De resultaten worden binnen enkele dagen verwacht.

In Australië is er ook een mogelijk geval van apenpokken vastgesteld, zo hebben de lokale autoriteiten vrijdag gezegd. Een veertiger die onlangs in Europa was, heeft het virus wellicht opgelopen. De gezondheidsdiensten van de staat New South Wales melden dat uit eerste testen is gebleken dat de man wellicht apenpokken heeft, maar er zijn nog bijkomende testen gaande die dat moeten bevestigen. De man zou niet zwaar ziek zijn en is thuis in isolatie gegaan. De autoriteiten hebben artsen en ziekenhuizen in New South Wales gewaarschuwd.

In Frankrijk zijn de apenpokken ondertussen ook vastgesteld. Dat bij een 29-jarige man in de regio Parijs, melden de gezondheidsautoriteiten. De man heeft niet gereisd naar landen waar het virus circuleert. Hij is er niet ernstig aan toe en verblijft in isolatie in zijn woning.

In Duitsland is ook een eerste geval geregistreerd. Het virus werd donderdag bij een patiënt vastgesteld, zo deelde het Instituut voor Microbiologie vrijdag in München mee. De patiënt had de kenmerkende veranderingen aan de huid. “Het was slechts een kwestie van tijd” dat de apenpokken ook in Duitsland zouden opduiken, zei de Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach. Door de meldingen uit andere landen waren artsen en patiënten in Duitsland extra alert.

(sgg)