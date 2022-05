Kind van 11 veroorzaakt ongeval met Porsche in Tubeke

Een kind van 11 jaar heeft donderdagavond een verkeersongeval veroorzaakt in het centrum van Tubeke. Het kind zou achter het stuur gekropen zijn van het voertuig van een familielid. Dat is vernomen van het parket van Waals-Brabant.

De jonge bestuurder had de sleutels van de Porsche Cayenne van zijn oom ontvreemd. De rit eindigde kilometers later met een aanrijding tegen een ander voertuig, in het centrum van het Waals-Brabantse Tubeke. Nadien sloeg de knaap op de vlucht. Niemand raakte gewond bij het ongeval.