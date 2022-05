Opgelet: exhibitionist fietst rond in de regio Hasselt met enkel een geel T-shirt

De politie LRH is op zoek naar een exhibitionist die aan het rondfietsen is in de regio Hasselt. De man draagt enkel een geel T-shirt. Wie hem ziet, wordt gevraagd het nummer 101 te bellen.

Rond 13 uur kwam vrijdagmiddag de eerste melding van de exhibitionist binnen bij de politie LRH. “Hij werd op de Steenweg in Diepenbeek gespot aan de verkeerslichten”, zegt woordvoerder Dorien Baens. “Het ging om een kale, oudere man op een fiets. Hij droeg enkel een geel T-shirt en had zijn geslachtsdeel vast.”

De man heeft sindsdien al een hele weg afgelegd en het stormweer moeten trotseren, want rond 14.45 uur werd hij opnieuw opgemerkt op de Luikersteenweg in Hasselt. “Hij reed in de richting van Kortessem. Onze ploegen zijn naar hem op zoek en speuren de omgeving af.” Wie de man ziet, kan de politie via het nummer 101 op de hoogte brengen. siol