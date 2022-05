Derde bevestigde geval van apenpokken in België

Momenteel zijn er in ons land al drie gevallen met het zeldzame apenpokkenvirus vastgesteld. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. In alle drie de gevallen gaat het om Vlamingen.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen had donderdag een eerste geval kunnen registreren. Vrijdagochtend volgende een tweede geval in het Leuvense labo van professor Marc Van Ranst. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke meldt nu, vrijdagnamiddag, in een persbericht dat er in Vlaanderen momenteel al drie gevallen zijn vastgesteld.

De apenpokken worden veroorzaakt door een virus. Dat behoort tot dezelfde familie als de pokken, die in 1980 officieel waren uit­geroeid. De symptomen lijken ook op die van de pokken: koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en uitslag. Op de huid vormen zich blaasjes, gevuld met helder vocht of pus. Op een gegeven moment breken die blaasjes open en vormen zich korstjes.

Sinds kort werden in verschillende Europese landen gevallen ontdekt.

