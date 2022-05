Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “Beeld dat in onze media wordt opgehangen van Viktor Orban strookt niet met realiteit”

De ogen van conservatieven uit de hele wereld is dezer dagen gericht op Boedapest, voor de Conservative Political Action Conference: de grootste bijeenkomst van conservatieve politici van over de hele wereld. Meestal gaat die conferentie door in de Verenigde Staten, maar dit jaar strijkt CPAC neer in Hongarije, met premier Viktor Orban als de centrale spreker.

“In de marge van zo’n evenement worden de koppen ook bij elkaar gestoken, want Vlaams Belang maakt er geen geheim van dat we graag zouden willen dat de krachten tegen de volgende Europese verkiezingen gebundeld raken”, zegt Van Grieken, zelf ook aanwezig in Boedapest. “Er bindt namelijk heel veel: de liefde voor onze identiteit, voor ons continent, en voor bepaalde principes. We komen op voor vrijheid, voor soevereiniteit, voor een strikter migratiebeleid. Dat zijn dingen die ons als muziek in onze oren klinken, in welke taal ze ook uitgesproken worden.”

Omstreden man

Orban ligt nochtans onder vuur in Europese kringen, met vragen over de vrijheid van meningsuiting in zijn land. “Ik ben het niet eens met uw analyse”, aldus Van Grieken. “In Hongarije zijn er kranten van allerlei strekkingen, terwijl ik in Vlaanderen geen enkele conservatieve krant ken. Dat er sprake is van staatscontrole op de media? Dat is fake news.”

Van Grieken is het evenmin eens met de inschatting dat Orban druk de onafhankelijkheid van de Hongaarse justitie onder vuur neemt. “Ook in België worden rechters politiek benoemd, hoor: bij het Grondwettelijk Hof zie ik ook rechters van Open VLD, MR, Ecolo, noem maar op... Wij zijn op dat vlak geen haar beter. Een oud Vlaams spreekwoord zegt: veeg eerst voor eigen deur, alvorens je met het vingertje naar de rest van de wereld wijst.”

Dat de holebirechten in Hongarije onder druk staan, erkent Van Grieken dan weer wel. “In Hongarije is nu eenmaal een conservatieve partij aan de macht, en zij kiezen resoluut voor conservatieve normen en waarden. Vlaams Belang vindt holebirechten verworven rechten, daarover zijn we het dus oneens. Anderzijds: als ik door de straten van Boedapest loop, zie ik hier zonder probleem holebikoppels rondwandelen. Ik denk dat er een groter probleem is in, ik zeg maar iets... een school in Borgerhout, waar islamitische jongeren op de holebivlag spuwen.”

“Omdat meneer Orban dat zegt, is dat plots problematisch”

Ook het feit dat Orban een op zijn minst gezegd dubbelzinnige relatie met de Russische president Vladimir Poetin heeft, vindt geen gehoor bij Van Grieken. “Nu zoekt wel erg het conflict... Ik som even op: meneer Orban heeft de Russische agressie op dit congres nog maar eens veroordeeld, hij heeft voor de duizendste keer gezegd dat Oekraïne in dit conflict het slachtoffer is, hij heeft de eerste Europese sancties goedgekeurd... Dat hij een Europees embargo op Russische olie tegenhoudt? Dan zit hij op dezelfde lijn als meneer De Croo, die onlangs zei dat sancties onze eigen bevolking niet mogen treffen. Maar omdat meneer Orban dat zegt, is dat plots problematisch. Dat begrijp ik helemaal niet.”

“Een mini-Poetin? Tijd om de banden te knippen? Ik weet niet welke band ik zou moeten doorknippen. Het punt van geopolitiek is net dat je buitenlands beleid laat afhangen van binnenlandse belangen. Wij hebben er geen belang bij om onze eigen bevolking massaal te verarmen. Denkt u nu echt dat een imperialist als Poetin onder de indruk zal zijn als wij onze bevolking verarmen? Als wij ervoor zorgen dat de mensen hun energiefactuur helemaal niet meer kunnen betalen? Dan denk ik dat we niet doorhebben hoe politiek op wereldschaal werkt... Dus ik ben het absoluut oneens met de stelling dat Viktor Orban in hetzelfde rijtje past als Poetin. Het beeld dat in onze media wordt opgehangen van Orban niet strookt met realiteit.”