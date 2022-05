De advocate die tegenover alle machtige mannen in #MeToo-zaken stond: “Bart De Pauws strategie was uiterst merkwaardig. Terwijl het zo simpel was”

“Als je een man echt wilt leren kennen, geef hem macht. En dan zie je pas hoe vaak het fout loopt.” Christine Mussche (65) keek het voorbije jaar véél van zulke machtige mannen in de ogen: van kunstpaus Jan Fabre, over tv-ster Bart De Pauw en procureur Johan Sabbe, tot uroloog Bo Coolsaet. Als een magneet trekt de Gentse advocaat #MeToo-zaken aan. Hoe matig al die bekende mannen zich verdedigden, kan ze niet vatten. “Bart De Pauw? Die had ik ook zelf graag verdedigd. Maar wel anders.”