Oekraïners en Russen strijden zij aan zij in Antwerpen: opvallend team dingt mee naar wereldbeker van schietspel

Een kanshebber voor die titel is het Oekraïense team ‘Natus Vincere’, vaak afgekort tot NAVI. Het team is momenteel nummer twee in de wereld op de mondiale ranglijst. Opvallend: in het team zitten ook drie Russische spelers. Na het uitbreken van de oorlog heeft het team, met hoofdkwartier in Kiev, al gebroken met een Russische sponsor – Tinkoff Bank – en in een interview met The Washington Post verklaarde CEO Yevhen Zolotarov dat de Russen in zijn team “zich zullen moeten herlokaliseren”. Lees: verhuizen. “We gaan nu niet samenwerken met mensen die in Rusland wonen en hun belasting betalen aan de Russische Federatie.” De Russische spelers die eerder voor NAVI aantraden en nu aan de kant geschoven werden, begrijpen het standpunt van NAVI, zegt de CEO nog. “Als je de Russische nationaliteit hebt, is het bijzonder moeilijk om je uit te spreken over deze oorlog. Je kan ervoor in de gevangenis vliegen. (...) We zijn bereid om spelers te helpen verhuizen die zich niet kunnen vinden in de politiek die Rusland momenteel voert.”

Het is niet duidelijk waar de Russische spelers die aantreden voor NAVI – Denis ‘electroNic’ Sharipov, Kirill ‘Boombl4’ Mikhailov en Ilya ‘Perfecto’ Zalutskiy – wonen. Een woordvoerder van het event liet weten dat NAVI voorlopig geen verdere commentaar levert.(adm)