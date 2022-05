Kunstwerk van beroemde zanger op watertoren ‘urineert’ plots door welgemikt schot van vandaal

Het plaatsje Kingsland in de Amerikaanse staat Arkansas is apetrots op hun wereldberoemde ‘zoon’, Johnny Cash, die daar op 26 februari 1932 werd geboren. De countryzanger groeide uit tot een van de meest invloedrijke artiesten ter wereld, schreef talloze hits en vergaarde tientallen awards. Hij stierf in 2003 maar waakt nog steeds over zijn geboortedorp in de vorm van een kunstwerk op de watertoren van Kingsland. Maar onlangs werd het geschilderde silhouet van Cash het doelwit van een vandaal die met een welgemikt schot in het kruis van de I walk the line-zanger de watertank lek schoot.