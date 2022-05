Dimitri Verhulst, even verslaafd aan schrijven als aan het leven en wijn: “Volgens de norm ben ik elf alcoholisten”

In de nieuwe roman van Dimitri Verhulst (49), Hebben en zijn, komen overledenen terecht in het afkickcentrum van het leven. Daar kunnen ze kiezen: écht doodgaan of hun leven op exact dezelfde manier opnieuw beleven. Als hij zelf die keuze zou krijgen, de schrijver zou niet twijfelen. “Mijn jeugd in instellingen, mijn bezopen pa die het meubilair kapotslaat: alles neem ik erbij om weer tot hier te komen, het punt waarop het fantastisch is.”