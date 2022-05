WHO Europa: gevallen van apenpokkenvirus zijn “atypisch”

De gevallen van het apenpokkenvirus die de jongste dagen in minstens acht Europese landen zijn vastgesteld, zijn “atypisch”, zo zegt dokter Hans Kluge, de directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In de eerste plaats omdat alle gevallen, op één na, niet te maken hebben met een reis naar West- of Centraal-Afrika, waar de ziekte endemisch is, aldus Kluge vrijdag in een persmededeling. Voorts zijn de meeste gevallen ontdekt door diensten voor seksuele gezondheid en bij mannen die seks hebben met mannen. Ten derde zijn de besmettingen zo verspreid over Europa en daarbuiten (VS, Canada, Australië) dat de besmettingen mogelijk al een tijdje aan de gang zijn.

De Europa-directeur van de WHO benadrukt dat de meeste gevallen in Europa tot nu toe een mild ziekteverloop hebben. Maar hij maakt zich toch zorgen over de zomer die eraan komt, met festivals en feesten die de overdracht van het virus zouden kunnen versnellen.

Handhygiëne, mondmaskers en de isolatie van vermoedelijke en bevestigde gevallen zijn belangrijk om de overdracht van het apenpokkenvirus in de gezondheidszorg te beperken.

Kluge beklemtoont ook dat mensen die de ziekte oplopen, “op geen enkele manier gestigmatiseerd of gediscrimineerd mogen worden”.

De WHO werkt nauw samen met de betrokken landen om verder onderzoek te doen naar de gevallen, naar de bron van de besmettingen en naar hoe een verdere verspreiding van het virus kan worden beperkt.

