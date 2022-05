Goed voor 880 miljoen euro: vechtscheiding levert duurst geveilde privékunstcollectie op

Geld maakt niet gelukkig (zeggen ze...). Een Warhol, Rothko, Koons of Picasso aan de muur of op de schouw blijkbaar ook niet. Want na 57 jaar liep het huwelijk van de New Yorkse vastgoedtycoon Harry Macklowe (85 intussen) en zijn vrouw Linda (leeftijd onbekend) in 2016 op de klippen. Sindsdien bakkeleien de gewezen tortelduifjes over de waarde en de verdeling van de collectie.

Uiteindelijk beslechtte een rechter de vechtscheiding en gaf Sotheby’s de opdracht de hele kunstcollectie te veilen. Eind november ging al een eerste reeks topwerken onder de hamer, enkele dagen geleden volgde de rest. De totale opbrengst, 922 miljoen dollar of omgerekend een slordige 880 miljoen euro, was meteen goed voor een nieuw record, dat van de ‘duurst geveilde privékunstcollectie’ ooit. Het vorige record stond op naam van bankier David Rockefeller en zijn vrouw Peggy en was goed voor 830 miljoen dollar.

Zelfportret van Andy Warhol: 17,7 miljoen euro. — © Sotheby’s

(krs)

‘Popples’ van Jeff Koons werd geraamd op 1,5 à 2 miljoen dollar, maar haalde uiteindelijk 3.922.000 dollar, da’s meer dan 3,7 miljoen euro. — © Sotheby’s

Deze 80 cm hoge houten ‘Jeune homme’ van Picasso uit 1958 haalde vlotjes 2.349.000 dollar, of ruim 2,2 miljoen euro. — © Sotheby’s