Stikstofdossier toch niet waterdicht: ‘rode’ landbouwbedrijven moeten toch niet allemaal sluiten

Het stikstofakkoord is toch niet helemaal waterdicht. Vlaams regeringsleider Jan Jambon zegt in een interview dat énkel boerderijen die in 2015 code rood kregen, moeten sluiten. De bedrijven die sindsdien rood zijn geworden, zijn in Jambons ogen “donkeroranje”. Daardoor slinkt de nieuwe rode lijst van 41 bedrijven fors af.

Parlementsleden van CD&V en Open VLD liepen deze week storm tegen het stikstofakkoord van hun eigen Vlaamse regering. Vooral de hoeksteen van het akkoord – de sluiting van 41 ‘rode’ landbouwbedrijven tegen 2025 – zorgt voor politieke discussie. Er was immers afgesproken om de lijst met rode bedrijven uit 2015 te gebruiken, maar de administratie blijkt dit jaar een nieuwe lijst te hebben gemaakt.

Vlaams regeringsleider Jan Jambon (N-VA) bevestigt in een interview met deze krant dat “er politiek is afgesproken om de lijst van 2015 te hanteren”, en dus niet de nieuwe lijst van de administratie. Enige probleem: de nieuwe lijst en de lijst van 2015 komen niet helemaal overeen. Volgens studiewerk van Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open VLD) staan er op de nieuwe lijst acht bedrijven die in 2015 nog niet rood waren. Maar zij kregen onlangs wel een brief in de bus met de boodschap dat ze tegen 2025 moeten sluiten.

Geconfronteerd met die tegenstrijdigheid zegt Jambon in het interview: “Als er bedrijven zijn die er in 2015 net niet opstonden, maar nu wel, dan zijn die donkeroranje. Zij kunnen dan zelf aangeven of ze willen stoppen en kunnen in een uitkoopregeling stappen.” Lees: de bedrijven die tussen 2015 en nu rood zijn geworden, moeten tóch niet verplicht sluiten.

Van de rode lijst met 41 bedrijven zouden er – als de berekeningen van Rutten juist zijn – dus al zeker acht geschrapt moeten worden. De uitspraken van Jambon zijn zo een belangrijke voorafname op het openbaar onderzoek dat loopt naar het stikstofakkoord. Op 17 juni weet de Vlaamse regering welke bedrijven bezwaar indienen. Los van de bedrijven die de afgelopen jaren rood zijn geworden, is er nog een andere categorie waar veel discussie over is. Sommige boerderijen, zoals de abdijboerderij van Averbode, kregen nog een omgevingsvergunning omdat ze hun stikstofuitstoot zelf terugdrongen. Voor Open VLD en CD&V moeten ook die bedrijven open kunnen blijven. Het doet zelfs Jambon vermoeden dat er nog een aantal bedrijven van de rode lijst gehaald zullen worden na het openbaar onderzoek.