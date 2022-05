De vrouw die altijd alleen op vakantie moest: wie was Marie-Louise Susic (86), de echtgenote van Michel Verschueren?

Michel Verschueren (91) blijft alleen achter. Zijn echtgenote Marie-Louise Susic is op 86-jarige leeftijd overleden. Hoewel Mister Michel eigenlijk nooit thuis was, stond de Brusselse met Kroatische roots 60 jaar lang trouw aan de zijde van de voormalige Anderlecht-manager. De laatste keer dat ze samen naar de cinema gingen, was zelfs in 1966. Toch zat er nooit sleet op hun liefde.