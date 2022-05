Een korte, hevige windhoos is vrijdagnamiddag door de Hardveldstraat in het Limburgse Hoeselt gegaan. Pannen vlogen van de daken en het dak van een garage viel op vier geparkeerde auto’s. “De pannen vielen op onze pergola en in de tuin zag ik de houten bank de lucht in vliegen”, vertelt Serge Bollaerts.