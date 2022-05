Overweeg je een waterput? Vlaamse overheid lanceert rekenmachine om ideale grootte te berekenen

Nadat veel mensen bij deze droogte vaststelden dat hun waterput te klein is, heeft de Vlaamse overheid nu een rekenmodule ontwikkeld. Daarmee kan je uitrekenen hoe ruim de waterput van je woning best is om regenwater maximaal te benutten, ook in periodes wanneer het een tijdje niet regent.

Door regenwater te gebruiken voor je toiletten, wasmachine en planten of voor het poetsen van de auto verbruik je tot 50 procent minder drinkwater, aldus berekeningen van hydroloog Patrick Willems (KU Leuven). Je verlaagt op die manier dus ook je drinkwaterfactuur. Willems raadde gezinnen eerder al aan minstens een regenwaterput van 8.000 à 10.000 liter te installeren. De rekenmodule staat op www.groenblauwpeil.be