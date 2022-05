Tornado raast door Nederlands Limburg: “We moeten hier weg!”

Het weer is niet alleen in onze contreien onstuimig door de dagenlange warmte, ook buurlanden Nederland en Duitsland delen in de klappen. In Beek, een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg, zagen bewoners plots een tornado aan de horizon verschijnen. “We moeten hier weg”, klinkt het geschrokken als de windhoos dichter komt. Beelden op sociale media tonen hoe de felle rukwinden van de tornado het dak van een tuinhuisje verwoesten. Ook andere woningen, bomen en auto’s in het Nederlandse dorp raakten beschadigd door de windhoos.