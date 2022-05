‘Ford mag binnenkort geen auto’s meer verkopen in Duitsland’

In Duitsland geldt binnenkort een verkoopverbod voor auto’s van Ford. De Amerikaanse producent zou chips gebruiken in de auto’s waarvoor het geen licentierechten betaalt. Houders van de octrooien stapten daarop naar de rechter. Die oordeelde nu dat er een verkoopverbod komt, tenzij het bedrijf op korte termijn de licenties regelt. Dat schrijft het Duitse weekblad Wirtschaftswoche.

Een rechter in München besliste over het verkoopverbod. Auto’s die momenteel nog bij dealers staan worden mogelijk ook vernietigd, omdat Ford de regels overtreedt. In totaal klaagden acht eigenaren van octrooien over de inbreuk op de licenties op het gebied van mobiele communicatie. De eiser voor de rechtbank in München was de Japanse octrooi-exploitant IP Bridge. Ford gaf aanvankelijk geen commentaar op de zaak aan Wirtschaftswoche. De automaker kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis.

De laatste tijd is er veel te doen om de technieken die autobouwers gebruiken in hun voertuigen. Daarbij worden er ook steeds meer rechtszaken aangespannen door octrooihouders om autofabrikanten licentievergoedingen te laten betalen voor het gebruik van de mobiele technologie. De chips moeten in elke auto worden ingebouwd vanwege de elektrische aandrijving, maar nemen ook steeds meer entertainment- en navigatiefuncties over.

Vorig jaar verkocht Ford in Duitsland zo’n 126.400 auto’s, goed voor miljoenen euro’s aan omzet. Het concern was de op zeven na grootste autofabrikant op de Duitse markt.