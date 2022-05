Ooit assistenkoning, nu topschutter: een blik achter de cijfers van het fenomenale seizoen van Kevin De Bruyne

Onstuitbaar, briljant, geweldig, uitmuntend, perfect. Het hadden onze woorden kunnen zijn, maar ze komen uit de mond van Pep Guardiola. “De Bruyne is een unieke speler op deze planeet. Hij werkt hard, geeft assists en scoort nu ook”, vertelt de Catalaanse trainer over de draaischijf die zijn elftal vandaag een tweede titel op rij kan bezorgen. Want als City straks kampioen speelt, is dat te danken aan de Rode Duivel.