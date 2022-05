Expliciet afgemeld, toch nog gebeld: aantal ongewenste reclametelefoons blijft fors stijgen

Ongewenste reclametelefoontjes. Iedereen heeft er al gekregen, vaak op de meest ongelegen momenten. Wie er geen wil, kan zich sinds 2015 op een lijst laten zetten, de Bel-me-niet-meer-lijst. Ondertussen hebben zo’n anderhalf miljoen Belgen dat ook al gedaan. Telemarketeers zijn ook verplicht om die te raadplegen vooraleer ze iemand met telefoontjes bestoken.

Alleen gebeurt dat lang niet altijd, blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD). Sinds 2015 blijft het aantal klachten daarover bij de EI toenemen. Van 3.660 in 2016 ging het naar 6.858 in 2018 en naar 9.223 vorig jaar. Bijna maal drie dus op zes jaar tijd. Eén op vijf klachten bij de EI gaat al over ongewenste telefoontjes.

Om die reden schoot de Economische Inspectie ook in actie. Tussen midden vorig jaar en begin dit jaar voerde ze bij 60 telemarketingbedrijven controles uit. In totaal werden meer dan 3 miljoen telefoons gecheckt. In meer dan 31.000 gevallen bleek dat het nummer op de lijst stond, maar de bellers zich daar niets van aantrokken. Bij meer dan een half miljoen telefoontjes werden nog andere inbreuken vastgesteld. Behalve waarschuwen, stelde de EI ook 20 processen-verbaal op, met boetes die kunnen oplopen tot 60.000 euro.

Eva De Bleeker wil blijven inzetten op sensibilisering en controles. “Het is als consument je goed recht om met rust gelaten te worden. Bedrijven moeten dat respecteren. Als ze dat niet doen, hangen daar consequenties aan vast.”

Wie klachten heeft over het niet respecteren van de Bel-me-niet-lijst, kan die kwijt op www.meldpunt.belgie.be.