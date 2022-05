WHO: in totaal ongeveer 80 bevestigde gevallen van apenpokken

In totaal zijn er ongeveer 80 bevestigde gevallen van apenpokken in 11 landen die normaal het virus niet hebben. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op Twitter.

De cijfers slaan niet op de 11 Afrikaanse landen waar het virus in normale tijden endemisch is.

In verschillende Europese landen zoals België is de ziekte vastgesteld. Ook zijn er mogelijke gevallen gesignaleerd in Australië, Canada en de VS. Naast het tachtigtal bevestigde gevallen, wordt nog een vijftigtal andere onderzocht.

Het aantal zal de komende dagen nog oplopen.

